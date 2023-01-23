『LORITTI ロリッティ ブルーフォックス リアルファー ロングダウンコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 11時 23分に出品され04月07日 11時 23分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LORITTI ロリッティ

ブルーフォックス リアルファー フード付き

ロングダウンコート

Mサイズ、微妙にえんじ色がかったブラウン

前は脱ぎ着が楽なジップアップ。スナップボタンも付いた比翼仕立て。

ウエストはドローコードで絞れます。

フードとファーは取り外し可能。



・状態

汚れなどはありません。使用少なめです。綺麗でとても状態の良いダウンコートです。



・実寸サイズ（平置き）(約)

肩幅：39cm

身幅（脇の下）：51cm

袖丈：59cm

着丈：107cm



■発送方法

・コンパクトに折りたたんでの簡易梱包。



■他にも商品を出品しておりますので良かったら見てください(^^;



よろしくお願いします。



素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ LORITTI

ロリッティ

ブルーフォックス

リアルファー

ロングダウンコート