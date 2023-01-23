『❤️ラスト1点❤️ イヤモニ ワイヤレス 2.4GHz バンド 送信機 受信機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 54分に出品され03月28日 04時 54分に終了予定です。即決価格は9,672円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【2.4 G伝送技術＆6時間持続使用】

このワイヤレスインイヤーモニターシステムは2.4Gワイヤレス伝送を採用しているため、ペアリングが容易です。高い信号安定性、干渉防止、短いオーディオ遅延を備えた機能。伝送距離は50〜65フィートです。内蔵リチウム電池を搭載します。USB-C経由で充電ができますし、フル充電で最長6時間使用できます。



【一台から複数台対応】

他の機器からの干渉を防ぐため、内蔵の6チャンネルを切り替えます。すべての送信機と受信機を同じチャンネルに設定すると、1つの送信機を多くの受信機に接続できます。送信機と受信機にはバッテリー残量インジケーターがあり、使用できる時間を見積もることができます。



【インイヤーモニターイヤフォン】

人間工学に基づいた形状の45度アングルインイヤーイヤフォンは、快適で安全なフィット感を提供し、より優れた防音と長期の使用を実現します。どちらのケーブルも、耳の後ろを覆うデザインを備えています。そのため、このスタジオモニターヘッドホンは簡単に外れません。強化された低音、中音域、高音域は非常に豊かでエネルギッシュです。優れたノイズリダクション能力により、ステージパフォーマンスやレコーディングスタジオのモニタリングに適しています。



【ステージパフォーマンス用】

送信機は1/8"3極プラグがありますし、ほとんどのエレキギターアンプやカメラに適しています。モノラル1/4"アダプターとステレオ1/4"アダプターが付属しており、ステージスピーカー、屋外スピーカー、レコーディングスタジオなどの場合に適しています。受信ケーブルを使用すると、ワイヤレスシステムを使用して異なるスピーカー間の同期を行うことができます。





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