『MARNI ストライプデザイン バッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 15時 43分に出品され03月12日 15時 43分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在158件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

MARNIは、独自のデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このバッグは、MARNIのアイコニックなスタイルを体現しています。



【デザインと機能性】

カラフルなストライプデザインが特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいです。大きめのサイズで、日常使いに最適です。



【素材と耐久性】

ナイロン素材を使用しており、軽量で耐久性があります。内部にはポケットもあり、整理整頓がしやすい設計です。



- ブランド: MARNI

- 色: 青、ピンク、緑、黒のストライプ

- デザイン: ストライプデザイン

- 内部構造: 内部ポケットあり

- 素材: ナイロン

- サイズ: 大きめ



ご覧いただきありがとうございます。



サイズ 約33cm×33cm マチ10cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MARNI

ストライプデザイン

バッグ