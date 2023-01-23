『THE TOÉ LIMITED Fur coat Sサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 08時 32分に出品され03月21日 08時 32分に終了予定です。即決価格は10,750円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Size S

定価¥29,800



the toeのクリスマスボックス限定ファーコートSサイズ



バーニーズニューヨークのtoeにて発売されていました、少しでもお安くお買い求めたい方に。



サイズ詳細

袖丈55cm、ウエスト104cm、バスト104cm

袖口周り32cm、着丈51cm



素材

ポリエステル100％、裏地ポリエステル100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ THE

TOÉ

LIMITED

Fur

coat

Sサイズ