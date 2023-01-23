『【極美品】ピンクハウス PINKHOUSE 燕尾ベスト 2020Autumn 紺【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 17時 24分に出品され04月11日 17時 24分に終了予定です。即決価格は14,950円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ホワイト

丈...ロング 前丈 54㎝(素人採寸)

後ろ着丈 99㎝

身幅 45㎝

ウエスト 95㎝



ピンクハウスカタログ2020Autumnのアリスのシリーズのダイヤのトランプ柄のスカートの対になる燕尾ベストです。

細部に渡り凝った造りで、とても愛らしいロングベストになります。

前開きのボタンは、薔薇を型取ったものです。

ピンクハウスのコ－デのアクセントに取り入れられてみてはどうでしょうか？



カバーをかけて、吊して暗所にて保管しておりました。



発送の際の畳み皺は致し方ないと思ってください。素人の自宅保管、素人検品の為、小さなシミ等の見落としがあるかもしれません。シケは仕方ないと思ってください。



定価税込 37400円



綿100%



ゆうゆうメルカリ便からくらくメルカリ便で送ります。



当方、タバコを吸う人もペットもおりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ピンクハウス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【極美品】ピンクハウス PINKHOUSE 燕尾ベスト 2020Autumn 紺