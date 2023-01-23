『M-PREMIER 紺フレアジレ 36【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 12時 59分に出品され04月27日 12時 59分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年阪急百貨店で購入。

着用5回ほど、クリーニングでお手入れ済み。



【スタイリッシュなデザイン】

このM-PREMIERのジレは、エレガントな印象を与えます。



【着こなしの幅広さ】

リボン付きのデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広く対応可能です。



- ブランド: M-PREMIER

- 色: 紺

- デザイン: フレアスタイル

- 装飾: リボン付き

- カテゴリ: レディースベスト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: エムプルミエ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ M-PREMIER

紺フレアジレ 36