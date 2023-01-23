『0STOCK TOKYO 17 HOURS JACKET【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月06日 05時 31分に出品され05月06日 05時 31分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 0STOCK TOKYO

ゼロストックトウキョウ



17 HOURS JACKET



SIZE : 04/M

肩幅 : 50cm 身幅 : 55.4cm 着丈 : 74cm 袖丈 : 59cm

※身長160cm(ゆったり)



サイズが自分には大きかったので出品します。

試着のみです。



中古品への理解をお願いいたします。





カラー···ブラック

柄···無地

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 0STOCK

TOKYO

17

HOURS

JACKET