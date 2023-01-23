『CHIVAS REGAL ULTIS XX 20年熟成 ウイスキー【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 12時 11分に出品され04月28日 12時 11分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【特別なウイスキー】

CHIVAS REGAL ULTIS XXは、20年熟成のブレンデッドスコッチウイスキーで、特別な瞬間を彩るために作られています。豪華なボックスに入っており、贈り物やコレクションに最適です。



【デザインとパッケージ】

このウイスキーは、洗練されたデザインのボックスに収められており、視覚的にも楽しませてくれます。特別なイベントやお祝いの場にふさわしい一品です。



【味わいの深さ】

20年の熟成により、豊かな風味と深い味わいが特徴です。ウイスキー愛好者にとって、特別な体験を提供する逸品です。



- ブランド: CHIVAS REGAL

- モデル: ULTIS XX

- 年数: 20年熟成

- 種類: ブレンデッドスコッチウイスキー

- パッケージデザイン: 豪華なボックス入り

- 説明文: ウイスキーの心と魂を祝う特別な製品



箱にスレ、傷、汚れなどあります。

20歳未満の方のご購入は出来ません。

神経質な方のご購入はお控え下さい。

商品の返品は出来ませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シーバスリーガル