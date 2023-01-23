『NIKE ナイロンジャケット7点+ダウンジャケット+Tシャツセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 23時 50分に出品され03月15日 23時 50分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在494件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE ナイロンジャケットが7点

NIKE ダウンジャケットが1点

NIKE ヴィンテージTシャツが1点のセット売りになります。

基本サイズは全てXL以上になります。

個別の詳細はバラ売りも行っていますのでそちらからどうぞ。



NIKE

ナイキ

JORDAN

ジョーダン

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ヴィンテージ

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まとめ売り

ベール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE ナイロンジャケット7点+ダウンジャケット+Tシャツセット