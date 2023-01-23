『ベビービョルン ハイチェア ハーネス付き ホワイト/グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 26分に出品され03月03日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,082円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベビービョルンのハイチェアです。

1年間ほど使用しましたが綺麗な状態だと思います。希少なホワイト/グレーです。

中古品ですので傷の確認等したい場合はコメントいただけましたら写真追加します



外箱はないためぷちぷちに包んでの発送になります。脚は外して発送予定です。



種別...ハイチェア 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベビービョルン