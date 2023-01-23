『90s USA製 carhartt カーハート コットンダックコート 緑系3XL【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 23時 21分に出品され03月23日 23時 21分に終了予定です。即決価格は18,540円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即購入大丈夫です。





■商品番号

D149-18-0096



■商品名

90s USA製 carhartt カーハート コットン ダック コート 緑系 3XL/XXXL 裏ブランケット ワーク ジャケット ビンテージ D149



■生産国

アメリカ



■SIZE

表記 3X-LARGE

肩幅 約61.5cm

身幅 約81.0cm

袖丈 約66.5cm(肩から)

着丈 約90.0cm(襟下から)



着用モデル 172cm,62kg(袖を一捲りして着用)







■商品説明

アメリカから買い付けたアイテムです。





1997年製のcarhartt(カーハート)コットン ダック コートです。





似たデザインのミシガンチョアコートよりも丈が長めで腿まで達する作り。

経年変化による色褪せが雰囲気抜群でコットンダック生地からしか生まれない良さが凝縮した一着。

腰から上の裏地はブランケットになっており防寒性も高いアイテムです。スリーブライニングはキルティングです。

下部のポケットはフラップ部分に加え、サイドも使用できる人気のディテール。袖先はスナップボタン留め。

ウエスト内にドローコード付き。ブランド刻印入りのブラスジップ。





スナップボタンに白錆があります。褪色が雰囲気を高めており、現在人気のコンディションです。





新品のブランドでダメージ加工が施される現在、ギアとして実際に使用されてきたこちらは存在感抜群でリアルな表情があります。

自然に着込まれた美色のフェードカラーは極上の色落ち。身幅も広く取られゆったり着用していただけます。

ミドル丈までの長さが多いカーハートのジャケット類の中で、腿まで達する着丈は希少です。

是非ご検討ください。







値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。







カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

USA製

carhartt

カーハート

コットンダックコート

緑系3XL