『メリージェニー 濃紺デニムロングジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 20時 08分に出品され03月06日 20時 08分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真通りの商品になります。



購入し2回ほど着用したあとクリーニング済です。



【素材の特徴】

このロングデニムジャケットは、耐久性に優れたデニム素材で作られており、長時間の着用にも適しています。



【デザインの魅力】

シンプルでありながらスタイリッシュなデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

金属ボタンが使用されており、しっかりとした作りで、着脱も簡単です。



- 色: 濃紺

- 素材: デニム

- デザイン: ロングコート

- 襟のデザイン: スタンダード

- ボタンのデザイン: 金属ボタン



ご覧いただきありがとうございます。



神経質な方の

ご購入はお控え下さいませ。

m(_ _)m



#メリージェニー

#デニム

#ロングコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メリージェニー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ メリージェニー 濃紺デニムロングジャケット