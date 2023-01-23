『patagonia ADZE JACKET アズジャケット ポーラテック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 00時 02分に出品され03月30日 00時 02分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フリースで裏打ちしたストレッチ織りのポーラテック・ウインドブロック素材に、透湿性と伸縮性を備えた両脇のパネルを組み合わせ、風が吹く寒いコンディションでの激しいアクティビティで、オーバーヒートを防ぎながら温かいプロテクションを提供



過不足のないプロテクションがある完璧なピッチのように、アズ・ジャケットが躊躇のない登攀を促します。前後身頃と腕の上側には寒さと風に対応するストレッチ織りのポーラテック・ウインドブロック・ポリエステル／ポリウレタン混紡素材を使用し、吸湿発散性を備え温かく快適なグリッド構造のフリースで裏打ちしました。両脇と腕の下側に使用した裏地のないストレッチダブル織りのソフトシェル・パネルは透湿性と動きやすさを促進します。DWR（耐久性撥水）加工済み。



サイズ 海外サイズS 日本M相当

実寸値 肩幅43身幅52着丈65袖丈64





◆注意事項◆ used品購入にあたって 確認できたダメージなどは商品説明に記載しておりますが、見落としによる目立たない穴、ほつれ、色褪せ、匂い、汚れ等ダメージ品がある場合がございます。 大変恐縮ですがご理解の程お願い申し上げます。 素人採寸ですので誤差はご了承下さい。 古着に理解のない方、状態に特に敏感な方のご購入はご遠慮くださいませ。



他にも秋服 冬服 フレッドペリー ナイキ アディダス RRL ポロラルフローレン ポールスミス ヒステリックグラマー ノースフェイス ビームス 古着等出品中です。よろしければご覧下さい。





カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ patagonia

ADZE

JACKET

アズジャケット ポーラテック