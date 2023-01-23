『【展示品】MDR-MV1【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 06時 39分に出品され04月16日 06時 39分に終了予定です。即決価格は20,400円に設定されています。現在567件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 6月から9月末までケース内にて飾ってあった展示品です。

多数のお客様が使った試聴機ではございません。



お写真の通り全ての初期同封品が全て揃っております。



開封してあるだけの新品の為、お買い得価格に設定しておりますので、

こちらの商品はお値引きは出来ませんのでご了承ください。



優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホンです。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用