『トリーバーチ トートバッグ ペリー スモール トリプルコンパートメント ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 14時 02分に出品され04月05日 14時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〈フォロー割〉

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ブランドバッグや小物類を多数取り扱っております！

お気に入りの1枚を探してみてくださいね！

#cokoのブランドショップ



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▪️購入先▪️

オンライン古物市場

株式会社エコリングが開催しているオークション





▪️ブランド▪

TORY BURCH

トリーバーチ





▪️サイズ実寸（cm）▪️

縦 ：約20cm

横 ：約24cm

マチ：約12cm

ハンドル高さ：約11cm

ショルダーストラップ：約115〜130cm

※平置き採寸です。誤差がある場合があります。





▪️素材▪️

レザー

ペブルドレザー





▪️カラー▪️

ネイビー

ROYAL NAVY

ロイヤルネイビー





▪️型番▪️

56249





▪️仕様▪️

マグネットスナップ式開閉





▪️収納▪️

内側：ファスナーポケット×1、チャーム(取り外し可)





▪️付属品▪️

保存袋





▪️状態▪️

目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも中古品です。

その点、ご理解いただける方、よろしくお願いします。詳細は写真にてご確認ください。お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！



▪️配送について▪️

緩衝材等で包んだ後、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、お支払いから48時間以内に基本的に発送します。(再利用段ボールを使用する場合もごさいます。) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ トリーバーチ

トートバッグ

ペリー

スモール

トリプルコンパートメント

ネイビー