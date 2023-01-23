『松下Panasonicパナソニック空気清浄機 新品未開封未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 03時 30分に出品され04月01日 03時 30分に終了予定です。即決価格は20,680円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック F-VXW70-W(FVXW70W) 加湿空気清浄機 [適用床面積]空気清浄:31畳

パナソニックfvxw70

Panasonic F-VXW70-W ホワイト ナノイーX 加湿空気清浄機 空清31畳/加湿19畳



未開封です。



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3Dフロー花粉撃退気流で花粉をパワフルに吸引。

インテリアに調和するハイクラスモデル。

【花粉撃退テクノロジー】

・「3Dフロー花粉撃退気流」で徹底除去(花粉集じん量 従来比1.5倍)

・「ナノイーX(9.6兆)」搭載で花粉を抑制

【「お急ぎ加湿」モード搭載】

・定格以上の加湿量に対応したターボ運転ですばやくうるおい空間へ

【新 フラットデザイン】

・インテリアに調和する、機能美きわだつキュービックフォルム

発売時期2023年11月30日



おススメ畳数29畳程度

■花粉撃退テクノロジー

■お急ぎ加湿モード搭載

■フラットデザイン



【商品仕様】

FVXW70W



空気清浄

空気清浄時間(8畳)：9分

空気清浄適応面積：31畳

風量：1～6.7m3/分

運転音：15～54dB

消費電力：4.2～56W

加湿空気清浄

加湿方式：気化式

加湿空気清浄時間(8畳)：10分

加湿空気清浄適応面積：29畳

加湿適応面積

プレハブ：19畳

木造：12畳

風量：1.9～6.7m3/分

運転音：26～54dB

消費電力：8～58W

加湿能力：最大740mL/h

タンク容量：約3.2L

イオン：ナノイーX

集塵機能：○

脱臭機能：○

除去・抑制項目

花粉：○

カビ菌：○

ホコリ：○

タバコ臭：○

ペット臭：○

抑制項目

ウィルス：○

ホルムアルデヒド：-

タイマー：-

自動運転：-

リモコン：-

集塵フィルター：○

集塵フィルター交換目安：約10年

脱臭フィルター：○

脱臭フィルター交換目安：約10年

その他フィルター・消耗品：フュージョンフィルター

壁掛使用：-

コード長：1.8m

メーカー保証：1年

寸法：幅 398×高さ 640×奥行 257mm

質量：約10kg

【商品サイズ】

外箱サイズ(mm) 高さ:704×幅:469×奥行:310



#Panasonic

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#F-VXW70 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック