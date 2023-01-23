『【世界限定100個】ARTISAN アーティザン キャディバッグ スタンド式【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 09分に出品され03月16日 19時 09分に終了予定です。即決価格は28,050円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 世界限定100個のみ生産された

ARTISANアーティザンのスタンド式キャディバッグとなります。



ARTISANアーティザン

タイガーウッズ選手のヴェッジを長年研磨されていた、マイク・テイラーが立ち上げたことで有名なブランド。プロやトップアマがこぞってアーティザンのヴェッジを使用し、日本でも一躍有名なブランドとなりました。





主にサブバッグとして使用していたため、5ラウンド程の使用。断捨離の一環として今回の出品に至りました。





●定価69,300円

●9インチで評判の良い6口枠タイプ



●シリアルNo.18 (18/100)

ゴルフや野球好きの方には特別なNo.になるかと思います。





スウェード生地で上品な赤色とアメ色の組み合わせが絶妙で所有欲をくすぐられる上、ゴルフ場でも非常に映えるかと思います！

また、刺繍や取手など細部まで拘り、作りもしっかりしているので末永く使用して頂けます。





世界限定100個のみの生産で大変貴重な商品となりますので、ご興味のある方は是非お早めに！！

























三浦技研

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エポン 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし