『（中古） TUF GAMING Capture Box-CU4K30【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 01時 20分に出品され03月06日 01時 20分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Switchのキャプチャーに1年ほど使用していました。不要になった為出品します。

私の環境での動作等の不具合は特にありませんでした。



返品対応は致しかねます。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PCパーツ>>>ビデオキャプチャー・キャプチャーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エイスース