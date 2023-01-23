『Fender Deluxe Stratocaster N3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 39分に出品され04月19日 01時 39分に終了予定です。即決価格は74,100円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Fender USA American Deluxe Stratocasterです。保証書を見るに2010年製かと思われます。

現在のAmerican Ultra(357,500円)にあたる機種になります。

手放すのが惜しいですが次の機材の資金にしたく出品します。



画像に写らない細かな傷やへこみ塗装剥がれが多数ありますのでご注意ください。演奏するにあたってネックやフレット、電装系は問題ないと思います。

ストラップピンはSchallerのロックピンタイプがついてます。

リペアショップでナットを1度ローラーに変えており、去年牛骨に変えてます。その際サイズ違いのため隙間にローズウッドを埋めてもらいました。(画像7枚目参照)

ハムバッカーを載せる際に自分でザグっています。(画像10枚目参照)



トレモロアームと純正SKBハードケースが付属します。



今では貴重になってきたアッシュ材、めずらしいカラーのストラトキャスターいかがでしょうか。

Fender純正SKBハードケースをプチプチで包んで発送いたします。



※中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。



Body : Premium Ash

Neck : Maple

Fingerboard : Rosewood

Pickups : Noiseless N3 Single-Coil Strat

Controls : Master Volume (with S-1 Switch)， Tone 1. (Neck Pickup)， Tone 2. (Middle and Bridge Pickups; No-Load Tone control)

Scale Length : 25 1/2 inch

Width at Nut : 1.685 (42.8 mm)

Fingerboard Radius : 9.5 to 14 Compound Radius

Finish : Urethane

カラー...Aged Cherry Sunburst

フェンダー ストラトキャスター アメリカンデラックス 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フェンダー