『Fender Deluxe Stratocaster N3【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 01時 39分に出品され04月19日 01時 39分に終了予定です。即決価格は74,100円に設定されています。現在679件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|フェンダー
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落札価格74100円
679 入札履歴
終了
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