『【apple care保証付き】apple AirPods Max ヘッドホン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 21時 02分に出品され03月30日 21時 02分に終了予定です。即決価格は28,382円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024 1/19にヨドバシカメラにて購入し



2026/1/19までの2年間の保証書つきになります！



春まで5回ほど着用し。

春以降はつけず保管しておりました。

動作確認済。

(充電器未使用品)



背面に透明のカバーをつけていましたが

つける際にすこし傷がついてしまったので

(4枚目ご参考ください。)

よく見たら傷がついてるくらいかなと思います。



他に関しては綺麗に保管しておりましたので

状態は良好です。



返品交換は受け付けておりませんので

神経質な方はご購入お控えください。





※これ以上のお値下げ今の所考えておりません。

ご了承お願い致します。



【配送】

箱無しになりますので、

傷がつかないようにプチプチをつけて

お送りさせて頂きます。



定価 ¥84.800-



#appleairpods max

#airpodsmax 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル