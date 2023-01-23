『【美品】 デュモンクス ダレスバッグ SAMSONITE BLACK LABEL【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 54分に出品され03月15日 19時 54分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在899件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品名】

ビジネスバッグ/ダレスバッグ/ブリーフケース

A4



【ブランド/メーカー】

DEUX MONCX/デュモンクス

サムソナイト/SAMSONITE BLACK LABEL



【カラー】

チョコレート/ブラウン



【参考価格】

¥39900(税込)



【付属品】

・鍵

・取扱説明書





【商品サイズ】

ヨコ： ４０cm

タテ： ３２cm (持ち手までの高さ : ３.６cm)

マチ： ８ｃｍ（底）

重量 : 約1.2kg



【商品状態】

・保管時のスレはございますが使用感のほぼない極美品です



※ペット、喫煙者は居ません。





ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

●ご注意事項

特に商品状態についてしっかりとご確認くださいませ。 ご不安な方はご購入の前にご質問をいただきますと幸いです。



【管理番号10DC07】



カラー···ブラウン



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サムソナイト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】

デュモンクス

ダレスバッグ

SAMSONITE

BLACK

LABEL