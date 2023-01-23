『エレガント k18連ブレスレット685【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 04時 38分に出品され04月08日 04時 38分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
紫翡翠ハングル
¥ 10296
アリータ★レター★ネックレス
¥ 11375
K18金天然石瑪瑙カメオペンダント ビッグサイズ
¥ 7644
K18 18金 イエローゴールド アメトリン 紫 黄土 リング 12号
¥ 17116
純プラチナ ホローデザインネックレス
¥ 25650
ベリテ K10ベビーパールネックレス
¥ 9750
アナスイ 鬼滅の刃 ネックレス
¥ 8580
K18 K18イエローゴールド ハーキマーダイヤモンド 天然石
¥ 8564
ete ネックレス 一石ダイヤ agate ahkah 4°C
¥ 9905
2点 クロムハーツ スペーサーリング ダガーリング9号 シルバー 1321
¥ 27300
d様 デュモルチェライトインクォーツ リング 14号
¥ 17710
クレイジーピッグ BONEHAND RING hide
¥ 20400
I・E・I 赤瑪瑙 ガーネット 淡水パール ネックレス
¥ 8969
白蝶真珠 (インドネシア産 南洋珠) パール チェーン ブレスレット 本真珠
¥ 7644
ブローチ レディースアクセサリー フラワー 花 グラデーション カラバリあり綺麗
¥ 39000
ダイヤリング 18金
¥ 18900
★I-PRIMO★ ダイヤモンド リング 結婚指輪 Pt950 定価12.7万
¥ 15000
【JC4709】Pt900 天然サファイア ダイヤモンド リング
¥ 154176
落札価格9425円
248 入札履歴
終了
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