『スヌーピー グリーンクラブ ムートン ニット ジャケット 90s ビンテージ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 00時 28分に出品され04月03日 00時 28分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スヌーピー SNOOPY

ピーナッツ Peanuts

フライングエース FLYING ACE

グリーンクラブ GREEN CLUBS



フェイク ムートン ニット 切換 ジャケット

キャラクター アメコミ アメリカンコミック アニメ 映画 マンガ カートゥーン



ヴィンテージ VINTAGE

90s 90年代

本体表：ポリエステル100％

本体裏：アクリル100％

袖：毛75％ アンゴラ15％ ナイロン10％

やや使用感ありますが、概ねコンディション良好です。状態は画像で確認して下さい。

カラーはブラック

表記サイズは「３」



身幅→55 肩幅→43 着丈→67 袖丈→71

素人採寸です。誤差はお許しください。









❗❗まとめ買い歓迎❗❗





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14w5344 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ピーナッツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ スヌーピー

グリーンクラブ

ムートン

ニット

ジャケット

90s

ビンテージ