『NPB公認マーク付き スラッガー硬式木製バット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 12時 47分に出品され03月09日 12時 47分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NPB公認マーク付きスラッガー硬式木製バットです。



タイカップ型で振り抜きやすい形となっております。



値下げ等ありましたら気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>野球>>>バット 商品の状態: 目立った傷や汚れなし