『MY Nylon Canvas Shoulder Bag 1LDK ブラウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月26日 12時 31分に出品され04月26日 12時 31分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MY___を代表するシグネイチャーアイテムの秀逸なパターンをそのまま用いて、素材を変えて製作を行った本作。適度な厚みのあるナイロンキャンバス生地で作った、ショルダーバッグです。



ヴィンテージ加工により、ナイロンでありながらコットンライクな表情に仕上がっています。撥水、透湿防水の機能を備えています。大きめのサイズ感ですが、折り畳むことも可能です。外側に大きめのパッチポケット、内ポケットも付いています。ショルダーの長さはリング部分で調節可能。



素材

NYLON100%



サイズ持ち手幅高さマチ

ONE SIZE61-93494011.5



カラー···ブラウン



素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワンエルディーケー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MY

Nylon

Canvas

Shoulder

Bag

1LDK

ブラウン