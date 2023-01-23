『ポールスミス×ディエチコルソコモ 20周年限定コラボ 2way トートバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 05時 37分に出品され04月24日 05時 37分に終了予定です。即決価格は13,550円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品をご覧頂きありがとうございます★



【商品名】

Paul Smith×10 CORSO COMO

ポールスミス×ディエチコルソコモ（イタリアセレクトショップ）

20周年限定コラボ

トートバッグ

ハンドバッグ

ショルダーバッグ

クロスボディバッグ

ビジネスバッグ

手提げかばん

肩掛けカバン

斜め掛けカバン

2way

キャンバス×レザー

ゴールド金具

チャーム

超希少モデル

超激レアモデル

入手困難

A4サイズ収納可



【状態】

キャンバス部分に若干の汚れがある箇所がございますが、その他は目立った汚れやダメージの少ない全体的にキレイな状態です。



【サイズ】

縦約34cm

横上部約39cm

横下部約43cm

幅約11cm

※ショルダー取り外し可能。

※ショルダー調整可能。



【仕様】

開閉仕様：ファスナー

外部：ファスナーポケット×1

内部：ボタン留めポケット×1

オープンポケット×3



【素材】

キャンバス×レザー



【カラー】

ブラック×ホワイト×イエロー×オレンジ×グリーン×レッド

マルチカラー



【付属品】

①ショルダーストラップ

②チャーム



【購入元】

国内大手リサイクルショップ・リユースショップ



【その他】

中古品である事をご理解頂ける方のみご購入頂けます様、宜しくお願い致します。



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#アーリーSHOPメンズ一覧 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポールスミス×ディエチコルソコモ

20周年限定コラボ

2way

トートバッグ