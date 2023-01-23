『クロエ Chloe ハンドバッグ 名刺入れ カードケース セット パディントン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 21時 46分に出品され03月31日 21時 46分に終了予定です。即決価格は13,333円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Chloe

クロエ

パディントン

ハンドバッグ

レザー

Paddington

バッグ

名刺入れ

カードケース



バッグと名刺入れの2点セットです。

全体的に使用感ありますがまだ使えます。

バッグの内ポケットはほつれあり(写真8枚目)

外側レザーもスレはありますが目立って酷いスレはないです。

画像追加はコメントください。





すり替え防止のためキャンセル不可

素人保管になりますので気になる方は購入をお控えください。









ハンドバッグ パディントン レザー ブラウン Paddington ジェンダーレス ジェンダーフリー 南京錠 ゴールド金具 シルバー金具 手提げ ロゴ金具 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: クロエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ クロエ Chloe



ハンドバッグ

名刺入れ

カードケース

セット

パディントン