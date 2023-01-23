『全自動洗濯機 ORIGINAL BASIC BW-45A 4.5kg Haier【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 48分に出品され03月06日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全自動洗濯機 ORIGINAL BASIC BW-45A 4.5kg Haier 2022年製



動作確認済み

2023年に新品購入したワンオーナー品です。

屋内のみの使用で、定期的に酸素系漂白剤で洗濯槽の浸け置き洗浄をしたりと大事に使用してきたものです。



外形寸法 幅526 × 奥行500 ×高さ888mm



梱包・発送たのメル便の送料込価格となっております。

よって梱包・運搬はプロの方にお願いします。

玄関先までの配送ではなく、開梱・設置(※)までをお手伝いするそうですので、ご安心ください。

※ここでの「設置」とは「ご希望の配置場所に商品を置くこと



【製品概要】

全自動洗濯機BW-45Aは、効率的な洗濯を実現するために設計されています。洗濯から脱水までの全工程を自動で行い、手間を省きます。



【特徴】

コンパクトなデザインで、限られたスペースにもフィットします。操作も簡単で、誰でも使いやすい設計です。



【技術的な詳細】

洗濯脱水容量 4.5kg(乾燥布質量)

標準水量 39L



- モデル名: BW-45A

- 製品タイプ: 全自動洗濯機

- ブランド: ORIGINAL BASIC



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: オリジナルベーシック