『全自動洗濯機 ORIGINAL BASIC BW-45A 4.5kg Haier【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 48分に出品され03月06日 15時 48分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|オリジナルベーシック
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落札価格10075円
91 入札履歴
終了
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