『極美品 グローバーオール ダッフルコート 旧タグ ヘリンボーン チャコール 48【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 24分に出品され05月05日 09時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎ブランド

Gloverall

グローバーオール



⚫︎アイテムと特徴

ジャケット ダッフルコート トグル フード ヘリンボーン アウター ロングコート メンズ 美品 秋冬 厚地 レザー



⚫︎色

チャコールグレー

黒に近いグレー



⚫︎サイズ

表記はサイズ48

Lサイズ相当



【平置き寸法】

着丈100cm

肩幅56cm

身幅65cm

袖丈61cm



※素人測定のため多少の誤差はご了承下さい。



⚫︎素材

毛(ウール100%)



⚫︎状態

目立つ傷や汚れのない状態ですが写真でもご確認ください。



⚫︎入手経路

大手ブランドリユース店

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商品コード1026-あなきれ-S51-EX



丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グローバーオール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品 グローバーオール ダッフルコート 旧タグ ヘリンボーン チャコール 48