『AirPods Pro 第二世代【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 17時 27分に出品され04月18日 17時 27分に終了予定です。即決価格は10,712円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods Pro 第二世代本体です。

使用感があり傷や汚れが多少あります

(汚れ、傷の写真も載っています)

傷や汚れはありますが全然問題なく使えます

無くしていたと思い2個目を買ったのですがカバンに入っていたため出品します。

悪魔で中古品なので神経質な方はおすすめしないです 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル