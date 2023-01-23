『ブラウンレザーショルダーバッグ 2品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 07時 54分に出品され03月31日 07時 54分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このショルダーバッグは、シンプルでありながらエレガントなデザインが特徴です。フラップ式の開閉で、使いやすさとスタイルを両立しています。



【素材】

高品質なレザーを使用しており、耐久性があり、長くご愛用いただけます。ゴールドの金具がアクセントとなり、洗練された印象を与えます。



【ストラップ】

様々なスタイルに合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



- 色: ブラウン、ブラック

- 素材: レザー

- スタイル: ショルダーバッグ

- 金具の色: ゴールド

- デザイン: フラップ式

- ストラップの色: 黒と茶色

- サイズ: 中型



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ブラウンレザーショルダーバッグ 2品