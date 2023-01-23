『CUNE ラグランTシャツ サイズ2 セキュリティスタッフ ウサギ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 12時 00分に出品され03月24日 12時 00分に終了予定です。即決価格は8,189円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。



CUNEの新品タグ付きラグランTシャツ(サイズ2)です。



コメント無し、即購入可です。



デザイン：セキュリティスタッフ



新品ですが、自宅長期保管品ですので、プリント部分に剥げや色移りがある場合があります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: キューン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CUNE

ラグランTシャツ

サイズ2

セキュリティスタッフ

ウサギ