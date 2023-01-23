『Bowers ＆ Wilkins Pi7 S2 ワイヤレスイヤホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 19時 17分に出品され04月21日 19時 17分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



音響機器メーカーBowers & Wilkinsの高級ワイヤレス

Pi7 S2

上記1点の出品です。



色はブラック

付属品のケーブル及びイヤピースは全て未開封未使用です。



新品にて購入後大事に使用していました。

新型買い替えのため、出品させていただきました。



大事に使用していましたので、目立った傷や汚れはないと思います。

一年ほど使用していますので、写真では分かりにくいですが、黒素材の特性上の多少使用感はあります。



発送の際は緩衝材を入れダンボールにて発送させていただきます。



ご検討よろしくお願いします。





#ワイヤレスイヤホン

#バウワースアンドウィルキンス

#ヘッドセット

#airpods





その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バウワースアンドウィルキンス