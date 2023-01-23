『Bowers ＆ Wilkins Pi7 S2 ワイヤレスイヤホン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 19時 17分に出品され04月21日 19時 17分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在412件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バウワースアンドウィルキンス
Victor HA-FW1000t ワイヤレスイヤホン
¥ 7799
BQEYZ WIND 4.4mm + アップグレードケーブル
¥ 11750
AirPods pro 第二世代
¥ 12025
【美品】 HIFIMAN Svanar Wireless
¥ 14840
Apple AirPods Pro 純正（箱あり）とPITAKAのケース
¥ 11000
Luminox Audio Night for Night mmcx 2.5mm
¥ 7800
【正規品】AirPods Pro第1世代 ジャンク品
¥ 10140
新品未使用未開封 ゼンハイザーIE900 未使用未開封
¥ 14490
【新品未開封 日本AppleStore購入品】Apple AirPods Pro
¥ 12250
Apple AirPods 第3世代
¥ 8667
SE846 イヤホン SHURE RMCE-BT2
¥ 19500
SONY WF1000XM5
¥ 12350
Sony ワイヤレスイヤホン 骨伝導 充電器付き グレー
¥ 7722
ivipQ ivipQ-159 4.4mm 2Pin イヤホン リケーブル
¥ 12870
しぐれうい アヴィオット イヤホン
¥ 12350
新品未開封 SONY WF-1000XM5 ブラック 新品 ソニー
¥ 13750
Bose QuietComfort Earbuds II ホワイト
¥ 10062
AirPods Pro 第2世代 USB Type-C
¥ 11444
落札価格11500円
412 入札履歴
終了
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