『CELINE セリーヌ ボストン ミニバッグ マカダム ダークブラウン 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 10時 09分に出品され05月08日 10時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|セリーヌ
DK様専用
¥ 10920
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¥ 10100
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¥ 10500
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¥ 12400
SITA PARANTICA チェーンバッグ & Katie Loxtonバッグ
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¥ 10556
濱野 クラッシー アーバントート HAMANO トートバッグ 南京錠 皇室御用達
¥ 9656
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【エルベシャプリエ】2851N (ナイロンショルダーバッグXS)
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落札価格10920円
118 入札履歴
終了
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