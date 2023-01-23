『CELINE セリーヌ ボストン ミニバッグ マカダム ダークブラウン 美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月08日 10時 09分に出品され05月08日 10時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在118件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼

数あるshopの中で

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✍商品説明



使用感はありますが

まだまだ使えますᥫᩣ ̖́-



サイズを間違えて購入してしまい

大きいものを買ったので

こちらはお譲りしたいです(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

















✍サイズ



タテ:19cm

ヨコ:35cm

マチ:18cm

持ち手:13cm













✍カラー



ブラウン













✍素材



PVC、レザー、牛革







ハンドバッグ ミニボストンバッグ トリオンフ PVC レザー 革 ブラウン 茶色 鞄

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カテゴリ ファッション

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バッグ タグ CELINE

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マカダム

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