『GUCCI 黒 レザー ロゴ入り 長財布【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 11分に出品され03月22日 18時 11分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GUCCI の長財布になります。

⚠️2枚目のような擦れがあります。

その他、気になることがありましたら気軽にコメントお願いします(^^)









- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ロゴ入り

- 開閉方式: ファスナー

- 内部構造: カードポケットあり、仕切りあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ GUCCI

黒

レザー

ロゴ入り

長財布