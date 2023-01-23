『【匿名配送】タグつき未使用 23区 フェイクファー ショルダーバッグ グレー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 07時 54分に出品され03月15日 07時 54分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在312件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一目惚れで購入したものの、荷物が多く出番がないため出品いたします。

高級感のあるフェイクファー、ふわふわコロンと可愛いらしいバッグです。



グレー系

ショルダー紐は、取り外しできない作りです。

中にファスナーポケット1、オープンポケット1



メルカリ便で発送予定です。

ペット、喫煙者なしです。





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ニジュウサンク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【匿名配送】タグつき未使用

23区

フェイクファー

ショルダーバッグ

グレー