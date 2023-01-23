『新品 CLARKS Wallabee BT GTX ワラビー ブーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 23時 47分に出品され05月04日 23時 47分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ 商品名

CLARKS クラークス

Wallabee BT GORE-TEX

ワラビーブーツ ゴアテックス



GORE-TEXを搭載した全天候型ワラビーブーツ。様々なスタイリングと相性の良い一足です。



レザーソックライナーがソフトな履き心地で足を包み込み、トレッドラバーアウトソールがトラクション（静止摩擦）とグリップ力を高めます。



■ サイズ / UK8 (26〜26.5cm)

ヒール : 3.0cm

筒丈 : 11.0cm



■色 / ブラックスエード(Black Sde)



■素材 / 本革



◾︎定価 /¥35,200



■状態

未使用・替え紐が付属します



自宅保管品にご理解いただけますよう、宜しくお願い致します。



外箱にはスレや傷がある場合がございます。予めご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: クラークスオリジナルズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品

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