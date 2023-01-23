『GoreTEX シェイクドライジャケット Sサイズ相当【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 14時 46分に出品され04月15日 14時 46分に終了予定です。即決価格は22,563円に設定されています。現在513件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 冬のサイクリング用の防寒暴風レイヤーとして着用するための購入したゴアテックスのジャケットです。

ただし、自身の寸法に合わず、

正しい寸法のジャケットを購入し直したため、今後不要になると判断し出品をすることとしました。



かなり小柄な方向けのものであり、ヨーロッパ寸法３６，Sサイズです。

おそらく140〜160cmのレンジに収まる方、特に女性に適した寸法です。（適正な身長でも、筋肉質だったり、極端に太っているなどすると着用することは難しいでしょう）

私は体格的に着用することができなかったため、結局一度も使用することはありませんでした。



写真ではしわしわのように見えますが、着用をするとシワなどは滑らかになります。



ポケットは右腰にひとつだけあり、ジャケットを裏返しながら押し込むことでポケットサイズにすることができます。



性別...ユニセックス



袖...長袖



種類...トップス 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ GoreTEX

シェイクドライジャケット

Sサイズ相当