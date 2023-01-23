『CHUMS (チャムス)マウンテンパーカー カラーブロック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 32分に出品され03月20日 00時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在887件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このマウンテンパーカーは、オレンジ、ブルー、カーキ、ベージュ、黒のカラーブロックデザインが特徴で、視覚的にインパクトがあります。多様な色使いが、アウトドアやカジュアルなシーンでのスタイリングに最適です。



【機能性】

4つのポケットが搭載されており、収納力に優れています。ナイロン素材は軽量で耐久性があり、アウトドア活動にも適しています。内側のライニングは赤色で、見た目にもアクセントを加えています。



【ブランド】

CHUMSのロゴが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。信頼性のあるブランドで、品質も保証されています。



- ブランド: CHUMS

- 色: オレンジ、ブルー、カーキ、ベージュ、黒

- 素材: ナイロン

- ポケット数: 4

- ロゴ: CHUMSロゴ



定価17380円 2回着用しただけのほぼ新品です。



身 幅総 丈ゆき丈

Mサイズ58ｃｍ 69.5ｃｍ 86.5ｃｍ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: チャムス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CHUMS

(チャムス)マウンテンパーカー

カラーブロック