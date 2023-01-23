『【希少 美品】 Theory セオリー ドライバーズニット ブラック M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 05時 44分に出品され03月03日 05時 44分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少 美品】

Theory

セオリー



ドライバーズニット

Novo Merino LT Cameron FZ

¥35,200



ユニセックス

男女兼用





サイズ···M



カラー···ブラック



素材···本体 ウール99%、ポリウレタン1%

付属部分 レーヨン100%



季節感···冬,秋,春





購入後、室内試着のみの為、ほぼ未使用に近い状態です。

※あくまでも中古品にご理解の程お願いいたします。



【商品説明】

メタルジップでアクセントを効かせたクリーンなニットカーディガン。カジュアルからきれいめまで幅広く活躍する、洗練されたデザインが魅力です。フロントはダブルジップ仕様のため、抜け感を自在にアレンジできるのもポイント。上質なウルトラファインメリノウールの糸で編み上げました。気品のある雰囲気を漂わせつつ、ウォッシャブル加工を施して取り扱いはイージー。フラットな表面感は肌にやさしく馴染み、きれいめな装いにもすんなりとマッチします。ご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。洗濯表記に従ってお手入れしてください。



透け感：なし

裏地：なし

伸縮性：ややあり

生地の厚さ：普通

フィット感：普通

おすすめ着用期間：9月-1月 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【希少 美品】

Theory

セオリー



ドライバーズニット

ブラック M