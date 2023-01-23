『【希少】バーバリー ステンカラーコート ウール ノバチェック コーデュロイ【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 13時 59分に出品され03月09日 13時 59分に終了予定です。即決価格は10,940円に設定されています。現在122件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】burberrys（バーバリーズ）

ウール のステンカラーコートです(^^)



裏地はノヴァチェックの総柄で安心の高級感！



表地がお写真で伝わるかわかりませんが、凹凸のある生地感でコーデュロイのような風合い。

スペイン製という事もあり、あまり見かけないので希少だと思います



当時の新品価格は新宿伊勢丹で20万くらいだったみたいです^ ^



ウール80%のオーソドックスなコート

身ごろの裏地はノバチェック、

袖の裏地はキルティングです

前面にポケット 4個

内ポケット 1個



身幅やアームも太く、今のビックシルエットのトレンドをしっかり押さえています^_^



着丈はそこまで長くないのでビジネス用でもしっかり活躍すると思います！



サイズ（Lサイズ相当）

着丈 90センチ

身幅 64センチ



目立ったキズ汚れ等ない【美品】です^ ^



お色はブラックに近いグレーです。





あくまで、中古品、自宅保管にご理解ある方にお願いします

お互いのために、

こちらは返品無しでお願いします（NC、NR）



品質表示タグの一部が切り取られているみたいです、ご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】バーバリー ステンカラーコート ウール

ノバチェック コーデュロイ