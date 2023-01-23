『夏男様専用。自作キーボード、カスタムキーボード jris65【2024年最新】 』はヤフオクでから03月07日 18時 35分に出品され03月07日 18時 35分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラーミルキーホワイト

ウエイト ゴールドアルミニウム

PCB hotswap

プレート ポリカ

ガスケットマウントフレックスカット



キースイッチ cherry mx2a brown

tx 1.2mm スタビライザー。



キーキャップ

GMK godspeed 本物です。

キーキャップなしで2000円引き。



思うより重いなので、持ち運び用は断念し、使用時間は約１５分、

傷はないと思います。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い