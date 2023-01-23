『finalmouse ultralight x Cheetah（S）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 02時 30分に出品され03月19日 02時 30分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 finalmouse ultralight x Cheetah（S）

使用時間数分

動作は問題ありませんがシンプルに手に合わなかったので出品します！

歪みなどは一切ありません！

追加の写真欲しければコメントください！ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い