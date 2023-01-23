『MALUS/マリュス IENA別注トートバッグ（ブラック）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 23時 25分に出品され04月16日 23時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️新品未使用・タグ付き

MALUS/マリュス IENA別注 トートバッグ



2024年11月にベイクルーズのオンラインストアで購入しました。他のバッグを購入したので出品致します。



発送時はコンパクトに折り畳ませて頂きます。



カラー：ブラック



サイズ

高さ 28.5cm

上部幅 42cm

底幅 28cm

マチ 19.5cm

持ち手 42cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MALUS/マリュス IENA別注トートバッグ（ブラック）