『NIKE ナイキ AIRJORDAN11 LOW エアジョーダン11 レッド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 21時 45分に出品され03月25日 21時 45分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ■ブランド：ナイキ NIKE、 ジョーダン JORDAN

■商品名：エアジョーダン11

AirJordan11 RETRO LOW

■カラー：レッド(レッド/ホワイト)

■サイズ：28cm



使用してます。

左足外側に汚れ等ありますが、まだまだ使用可能です。箱に入れて保管しました。

詳細は、写真でご確認下さい。

あくまで中古品でございますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。

気になる事等ございましたら、コメントにてお願いいたします。即購入大歓迎です！





メインカラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

ナイキ

AIRJORDAN11

LOW

エアジョーダン11

レッド