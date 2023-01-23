『超薄型24インチモニター ViewSonic VX2476-smhd/スピーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 33分に出品され03月07日 14時 33分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



●超薄型24インチモニター

ViewSonic VX2476-smhdモデル(極美品)

年式2020



以前にも同じモデル出品しています。デュアルで使用していました。

こちらの良い所はHDMI/DisplayPort/スピーカー内蔵と全て必要な機能がついています。



●自宅パソコン編集などに使用していました。

画質は最高です。リモート、テレワーク、ゲーミングモニターとしてもご使用できます。

HDMIとDisplayPortもついていますのでパソコン編集(グラボ出力など)にはとても便利です。



また薄く軽いです。



●ほかのサイド動画出品中、ご参考ください



★スペック★



サイズ:23.8型ワイド

パネルタイプ:AH-IPS / 非光沢

解像度:1920x1080（フルHD）

表示面積:527.04 x 296.46 mm

画素ピッチ:0.275 x 0.275 mm

最大輝度:250 cd/m2

視野角度(左右/上下):178°（水平）/178°（垂直）

コントラスト比:1,000 :1

応答速度:4ms (GTGavg)

最大表示色:約1677万色

走査周波数

水平:24 - 84kHz

垂直:50 - 75Hz

接続端子

D-sub15ピン:x1

HDMI:x1

DisplayPort:x1

音声入力(3.5mm):x1

音声出力(3.5mm):x1

オーディオ

内蔵スピーカー:3W x 2

エルゴノミクス

本体:539.8mm（幅）x414.1mm（高さ）x209mm(奥行）

本体重量(台座含む）:2.97kg



付属品:純正アダプター/HDMIケーブル



梱包状態、当日発送(関東22：00まで翌日着き)



よろしくお願いします。



状態

①液晶傷無し(無視レベルの言わないと気付かないレベルドット抜け1箇所)

②スタンド及び背面小さい擦れあり



#液晶モニター

#ディスプレイ

#IPS

#フルHD

#スリム

#スピーカー内蔵



モニタータイプ···PCモニター

サイズ···22～23.9インチ

表面処理···ノングレア(非光沢)

画面種類···液晶

パネル種類···IPSパネル

解像度···フルHD

リフレッシュレート···75～75.9Hz

入力端子···DisplayPort

入力端子···HDMI 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビューソニック