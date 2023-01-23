『【new balance】ニューバランスCM996XA2 GORE-TEX【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 10時 41分に出品され04月24日 10時 41分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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カラー グレー



サイズ 27センチ＋タグ付き



☆箱あり



①送料無料

②コメントなし購入可

③新品未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【new

balance】ニューバランスCM996XA2

GORE-TEX