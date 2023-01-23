『LOUVREDO 復元ウォーマー ハーフパンツ【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 07時 32分に出品され03月16日 07時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在26件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

このLOUVREDOのパンツは、冷え対策に最適なアイテムです。軽量でありながら、しっかりとした保温性を持っています。



【デザイン】

リブウエストバンドが特徴で、フィット感が良く、動きやすさを提供します。シンプルな黒色は、どんなスタイルにも合わせやすいです。



【用途】

寒い季節の室内やアウトドアでの使用に適しており、特に冷え性の方におすすめです。



- 色: 黒

- ブランド: LOUVREDO

- 素材: ナイロン

- 裏地色: オレンジ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>冷え対策・保温グッズ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし