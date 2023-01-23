『新作！ノースフェイス SPORTS ONEWAY ショルダーバッグ 韓国 BLK【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 12時 51分に出品され03月05日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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出品期間：12/2まで

発送期間：11/30～12/2



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◆ 韓国ノースフェイスのショルダーバッグです。ノースフェイス直営店で購入致しました。男女共にお使い頂けます。



※ 価格交渉はご遠慮下さい。



※ 偽物が安く出回っているようです。特定の商品だけを出品しているアカウントはご注意ください。



※ 「^ゆいち^」「そーちょー」「MDR」「虫」「カニカニ」「Cute shop」「Albert 即日発送」「みくるshop」「泣き虫」などです。見つけたら、偽ブランド品・権利侵害品で通報してください。





【商品説明】



SPORTS ONEWAY

カラー：ブラック

サイズ：幅 18.5cm 高さ29.5cm マチ 8.5cm



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少し折り畳んで発送します。予めご了承ください。



+500円で折り畳まずに発送可能です。

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コメントなし即購入OKです。らくらくメルカリ便で発送いたします。土日祝も発送いたします。ご不明点などはコメントいただければ幸いです。



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THE NORTH FACE ホワイトレーベル ショルダーバッグ トートバッグ ボディバッグ クロスバッグ ウエストポーチ サコッシュ スウィープ グラニュール シュプリーム ポーター ナイキ コールマン アディダス モンキー！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

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