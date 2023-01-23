『27.5cm Nike Air Max 1 PRM Head to Head【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 23時 26分に出品され03月21日 23時 26分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike Womens Air Max 1 PRM "Head to Head"

ナイキ ウィメンズ エアマックス1 PRM "ヘッド トゥ ヘッド"



サイズ ウィメンズ 28cm

ウィメンズ28cmなのでメンズですと27.5cmぐらいになります。



新品未使用品です。

箱、付属品すべてあります。

試着もしていません。



スタイルコード FJ5479-410

定価 ¥19,250



- ブランド: Nike

- 型番: FJ5479-410

- 素材: 合成皮革

- 色: ネイビー/イエロー

- モデル名: エアマックス1 PRM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 27.5cm

Nike

Air

Max

1

PRM

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